La commune organise son premier salon des métiers les 28, 29 et 30 juin prochain entre 17h et 20h. Il s'agit d'un salon d'information sur les possibilités d’études, de formation et d’emploi à l’attention des jeunes. Des professionnels (commerçants, psychologues, régisseurs, mécaniciens…) viendront présenter leur métier et partagerons leur expérience.

"A la sortie des études secondaires, les jeunes sont nombreux à se poser des questions sur leur avenir professionnel. Parfois, ils réfléchissent aussi à donner un autre élan à leur cursus et obtenir de l’info n’est pas toujours facile. Notre objectif est donc de fournir une information fiable et complète sur les études et les professions", explique l'échevin de la Jeunesse Yonnec Polet (PS).

Une palette très large de métiers seront présents sur place et répondront aux questions des jeunes : entrepreneur, restaurateur, puéricultrice, assistant social, IT manager, instituteur, responsable financier, comédien, styliste, gardien de la paix, agent de foot, psychologue, horticulteur, etc.

Le salon est gratuit, il se déroulera place de l’Eglise, 15. Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse : 02/563 59 20 ou salondesmetiers1082@berchem.brussels.