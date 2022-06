Inauguré ce vendredi, le "Lego Discovery Centre" à Docks Bruxsel a connu un premier samedi sur les chapeaux de roues. "On est complet", se réjouit sur place Michelle Hoeneveld, manager générale du site. Mais pas de grandes files ou d’attroupement devant le site : "On fonctionne sur réservation. Cela évite les files et les gens sont sûrs de pouvoir accéder au lieu s’ils ont fait le déplacement."