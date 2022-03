La commune de Woluwe-Saint-Pierre vient d'installer quatre bornes de mesure de la qualité de l'air. Elles se trouvent place des Maïeurs, à l'école du Chant d'Oiseau, au Sportcity et place Dumon.

"L’objectif est de récolter un maximum de données liées aux polluants provenant du trafic, de la combustion (domestique et autre), des poussières et sels, et des activités industrielles. Ces données seront analysées par les services de la commune permettant ainsi de prendre des initiatives pour garder une qualité d’air respirable pour les habitant(e)s", détaille Alexandre Pirson, l'échevin en charge du dossier.

© DR

Ces données seront communiquées en temps réel aux Sanpetrusiens via le site internet de la commune et les écrans publicitaires digitaux installés sur le territoire communal