Les inscriptions pour la première année de secondaire seront bientôt ouvertes dans les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles. Entre le 2 et le 28 janvier les parents ont dû recevoir le formulaire unique d’inscription (FUI) de la part de l'école primaire de leurs enfants. Ce FUI est à remettre à partir du 14 février et au plus tard pour le 11 mars à l'école secondaire qui figure en tête de vos choix. Vous pouvez indiquer 10 écoles au total par ordre de préférence. Pas besoin de se précipiter, l’ordre d'arrivée des dossiers n’est pas pris en compte.



Une nouveauté pour les inscriptions 2022

Cette année, il y a une nouveauté pour les écoles “présumées incomplètes” (60% des écoles). Cela signifie que les demandes d’inscription ne devraient pas dépasser les places disponibles. Si une de ces écoles est votre premier choix, votre enfant sera immédiatement inscrit.

Pour les autres, les réponses arriveront à partir du 14 mars. À ce moment-là, soit l'école est dans les faits incomplète, soit il y a trop de demandes. Dans le premier cas, bonne nouvelle, votre enfant sera inscrit. Pour le second, s’il y a trop de demandes, il faudra être plus patient. L'école commencera par attribuer 80 % des ses places puis, pour le 8 avril au plus tard, la Commission inter réseau des inscriptions devra attribuer les places restantes.

La Fédération Wallonie Bruxelles annonce également que les personnes ayant renseigné leur adresse mail et les autres choix d’écoles recevront une réponse plus rapide.