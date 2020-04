Sur les 53 premiers tests effectués la semaine dernière, lundi et mardi, 17 étaient positifs et 36 négatifs, ce qui représente un taux de contamination de 37%, a indiqué mercredi le porte-parole de Médecins sans frontières (MSF) Gregory Vandendaelen.

Ce résultat est estimé inférieur à la réalité, car certaines personnes testées étaient déjà au centre depuis une dizaine de jours au moment des prélèvements. Le frottis nasal peut s'avérer négatif une fois les premiers temps de l'infection passés, et ce bien que le virus soit encore présent dans l'organisme.

"On n'a pas testé les gens à leur arrivée car nous n'avions pas les tests à l'ouverture du centre", explique Gregory Vandendaelen. "Certains testés deux semaines après leur arrivée auraient pu déjà être guéris. Maintenant, on teste les gens qui présentent des symptômes dès leur arrivée, pour ceux qui n'ont pas encore été testés. On sert aussi en effet de centre post-hospitalier pour les personnes qui ont pu sortir de l'hôpital mais qui n'ont pas de domicile pour se confiner". M. Vandendaelen dit cependant ne pas disposer d'un recul nécessaire pour commenter ces derniers résultats.

Une trentaine de tests avaient été effectués le lundi 13 avril et une vingtaine d'autres le lendemain. Ils ont permis d'avoir une vue sur la contamination de la cinquantaine de personnes alors prises en charge dans le centre médical. Ce taux d'occupation reste stable. À la cinquantaine de places occupées s'ajoutent une soixantaine de lits disponibles. La capacité pourrait encore être étendue jusqu'à 150 places, au besoin.

Le centre de Tour et Taxis est géré par MSF en collaboration avec le Samusocial et la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Il permet d'isoler les sans-abris et migrants qui présentent des symptômes du covid-19 et de leur faire bénéficier d'un accompagnement médical. Ceux-ci ne sont transférés à l'hôpital que si leur état de santé se détériore.