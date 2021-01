Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a dressé un portrait très proccupant du quartier Stalingrad hier en réponse à une question du libéral David Weytsman hier hier en conseil communal. Pour mémoire, plusieurs sans-papiers ont été tabassés par des habitants ce week-end. Une vidéo très violente de la bagarre a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a suscité de nombreuses réactions, notamment des riverains, excédée par la situation.

"Le groupe qui a causé problème ce week-end est fait partie du groupe de particuliers sans titre de séjour qui occupe régulièrement le secteur englobant Lemonnier entre Midi et Fontaine. Beaucoup de personnes sans titre de séjour resteraient dans le tronçon Stalingrad compris entre le boulevard du Midi et la rue de la Fontaine. Ils y vendent des médicaments de tout genre style Lyrica, etc", a expliqué Philippe Close avant de détailler l'action policière en 2020 : 208 PV pour détention/vente stupéfiants, 160 PV pour vols avec violences, 55 PV cambriolages, 181 arrestations administratives pour séjour illégal, 127 arrestations judiciaires pour séjour illégal. Soit "presque une arrestation par jour", a-t-il calculé.

Quatre personnes sans papier coupables de vol dans le quartier ont été à ce stade placés en centre et fermé et un 5e a été rapatrié au Maroc. "De telles collaborations se poursuivent chaque semaine en fonction des places disponibles ce qui a moyen terme devrait nous permettre de pacifier le quartier."

Insuffisant pour David Weytsman (MR), pour qui il faut "nettoyer le quartier et évacuer les personnes sans titre de séjour".