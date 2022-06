La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles est tombée sur une importante quantité de haschisch lors d'une perquisition, survenue jeudi 2 juin à Laeken, suite au contrôle d'un conducteur. Les inspecteurs disposaient d'informations selon lesquelles des stupéfiants seraient vendus à grande échelle à l'adresse en question, principalement via les réseaux sociaux.

Lors d'une observation, les inspecteurs ont vu le suspect sortir et se diriger vers une voiture en stationnement, vraisemblablement afin de vendre des stupéfiants. Le véhicule a été intercepté peu de temps après et le conducteur a été trouvé en possession de 52 grammes de cannabis qu'il venait d'acheter. Un peu plus tard, lorsque le suspect est ressorti, les inspecteurs ont décidé de l'arrêter et de procéder à une perquisition.

Dans l'appartement, pas moins de 13,73 kilogrammes de haschisch et 361 grammes de cannabis ont été trouvés, ainsi que 1 005 euros en espèces. De nombreux sachets de conditionnement ont également été trouvés, ainsi que sept cartouches de cigarettes de contrefaçon.

Lors de son audition, le suspect a admis avoir consommé et vendu des stupéfiants. De plus, il est déjà connu des services de police pour des faits de stupéfiants, mais également de vol. Après audition, le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Il a été entendu par le juge d’instruction qui a placé la personne sous mandat d’arret. Le conducteur a été relaxé après audition. L’instruction est en cours.