Mais ce chiffre ne correspond pas au nombre d'adresses visitées par les pompiers, précise leur porte-parole Walter Derieuw. "Nous avons reçu des appels en double. Il y a par ailleurs une fiche pour une rue où il y avait plusieurs caves à vider ou plusieurs avaloirs à déboucher. Certaines demandes d'interventions ont finalement été annulées parce que l'eau s'était écoulée naturellement ou que notre intervention n'était plus nécessaire. Enfin, vu l'heure tardive (nous avons continué jusqu'à 3h du matin), nous n'avions plus de réponse du requérant."

En parallèle, les pompiers ont continué à assurer les interventions journalières et l'aide médicale urgente 112. Au total, le Siamu comptabilise 554 fiches, pour une moyenne, en temps normal, de 300 fiches. "Les volontaires de la Croix Rouge sont venus remplacer trois équipages d’ambulance, ce qui nous a permis d’injecter six pompiers et pompières supplémentaires dans le dispositif intempéries", indique encore Walter Derieuw.