Les Sans Domicile Fixe (SDF) de la capitale peuvent accéder temporairement, si nécessaire, à 250 places de plus durant la période de froid que traverse le pays, ont annoncé mardi midi le ministre bruxellois de l'Aide aux personnes, Alain Maron, et les responsables de la structure de coordination Bruss'help et du Samu social.

Ces places s'ajoutent aux plus de 3200 places d'accueil ouvertes depuis plusieurs mois et qui constituent un niveau jamais atteint en Région bruxelloise, a souligné le ministre Maron, lors d'un contact avec la presse. "Nous n'avons jamais eu une capacité aussi élevée. Nous avons toutefois encore un peu poussé les murs ce week-end pour augmenter cette capacité", a expliqué Alain Maron.

Le cabinet du ministre a par ailleurs adressé une demande à la SNCB dont trois grandes gares demeureront accessibles aux personnes sans toit au moins au cours de la prochaine nuit. La SNCB examine la situation avec les gestionnaires des gares pour les nuits suivantes.

Une demande a également été adressée à la STIB qui dispose de stations souterraines.

Les places existantes restent temporairement accessibles en journée.

Selon le directeur de Bruss'help, Fraçois Bertrand, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, les acteurs sont tous reliés via cette jeune structure de coordination de l'aide aux sans abri qui veille à "mettre en complémentarité et en cohérence" les dispositifs de nuit et de jour.

D'après lui, les 247 places complémentaires se répartissent comme suit: 90 places dans un hôtel depuis la semaine dernière; en tout 77 places sur les trois sites de New samu social; 30 places via Brussels refugees; 38 places sur des sites de la Croix Rouge et 12 places au Centre Ariane.