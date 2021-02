Près de 4 habitations sur 10 n'ont pas de détecteur de fumée à Bruxelles

Bruxelles

Belga

Chaque année, plus de 1.800 incendies domestiques se produisent en Région bruxelloise. En 2019, cela a engendré le décès de trois personnes et l'évacuation de 111 personnes. Pour le premier semestre 2020, on a comptabilisé 2 morts et 74 personnes évacuées.