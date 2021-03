Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron a fait le point sur les prévisions de doses de vaccins promises pour les Bruxellois. Il a regretté que Johnson&Johnson ne livrerait que 3 000 doses à partir de la mi-avril. Ces doses sont destinées aux publics les plus difficiles à atteindre. "Les livraisons restent stables, Moderna n'a toujours pas confirmé ses doses pour le mois d'avril tandis qu'AstraZeneca nous livre de faibles quantités pour les deux prochaines semaines", a détaillé le ministre Ecolo, rappelant que cette situation impactait la stratégie de vaccination de Bruxelles mais aussi de tout le pays.

La vaccination des Bruxellois avance pourtant à son rythme selon le bilan tiré cet après-midi par Alain Maron. Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, 93% des résidents (19 300 personnes) et 51% du personnel ont reçu leurs deux doses. Plus de 57 000 doses ont été injectées dans les hôpitaux, dont 55% à des personnes ne résidant pas à Bruxelles. 78% du personnel hospitalier est vacciné. Enfin, 7 000 doses ont été administrées aux collectivités locales, dont celles qui accueillent des personnes souffrant de handicap.

La situation dans les centres de vaccination dénote par une grosse différence entre les centres locaux et celui du Heysel. Ici, 1 110 doses ont été administrées avant-hier 23 mars sur 1 800 slots (prises de rendez-vous). "Les doses non-administrées ne sont pas perdues. Elles sont utilisées pour les collectivités locales", précise encore Alain Maron, reconnaissant que le centre du Heysel vaccine moins, proportionnellement, que les centres locaux. "Nous allons évaluer le pourquoi d'une telle situation au Heysel et adapterons la stratégie le cas échéant."

Plus en détail, toujours à la date du 23 mars, le centre d'Anderlecht a vacciné 388 personnes sur 400 slots, celui de Forest 405 sur 500 slots, celui de Molenbeek 395 sur 400 slots, celui de Pacheco 706 sur 712 slots, celui de Schaerbeek 409 sur 450 slots, celui d'Uccle 451 personnes sur 459 slots, celui de Woluwe-Saint-Lambert 464 sur 470 slots et celui de Woluwe-Saint-Pierre 452 sur 459 slots. Soit un total de près de 4 780 vaccinations par jour.