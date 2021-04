Les primes du plan d'aide Tetra destinées à soutenir les secteurs, fermés à cause de la crise sanitaire, comme l'horeca, l'évènementiel, le sport et le tourisme sont ouvertes depuis lundi 19 avril, date à laquelle les formulaires d'aide ont été mis en ligne.

"Le 20 avril, soit le lendemain, 4004 demandes ont été enregistrées au total, souligne Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d'Etat à la transition économique ce mercredi lors de la commission Affaires économiques du parlement bruxellois. Nous comptabilisons 1419 demandes du côté de l'évènementiel, 28 pour les discothèques et 2557 pour les cafés, restaurants et leurs fournisseurs. Les hôtels et hébergements touristiques ont été placés dans un autre arrêté qui a été adopté en première lecture ce 15 avril 2021".