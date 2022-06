Le gouvernement bruxellois a lancé un nouvel appel à projets, doté de 600.000 euros, pour soutenir la création de nouveaux commerces à Bruxelles. Ces commerces devront respecter des bonnes pratiques de durabilité, comme l'alimentation durable, le zéro-déchet, l'éco gestion et l'éco aménagement ou encore l'ancrage local.

Selon la secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Écolo), il s'agit de l'édition 2022 de l'initiative baptisée Open Soon. La Région bruxelloise vise ainsi à favoriser l'ouverture de nouveaux commerces, originaux, qualitatifs et dynamiques et qui permet aux lauréats de recevoir un soutien financier pouvant aller jusqu'à 15.000 euros. Depuis 2010, presque 300 commerces ont bénéficié d'une telle aide via cet appel à projet.

En plus d'une aide financière, les commerces sélectionnés seront donc accompagnés par des professionnels de hub.brussels pour du coaching (élaboration du projet, positionnement commercial, phase de consultance, détermination de la localisation, stratégie de communication,…).

Depuis 2020, le respect de bonnes pratiques de durabilité définissent le montant du subside qui peut aller de 5.000 à 15.000 euros, a rappelé Barbara Trachte, dans un communiqué. La volonté de la Région est de soutenir de manière accrue les entreprises, commerces et indépendants qui s'engagent sur les rails de la transition économique. Cet appel à projet s'inscrit par conséquent dans le cadre de la Shifting Economy, stratégie de transition économique, mise en place par le gouvernement bruxellois.

Pratiquement, les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard pour le 1er aout 2022. Toutes les informations se trouvent sur les sites de Bruxelles Economie Emploi et du 1819.