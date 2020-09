À la mi-mars, la crise du Covid-19 avait contraint les Zinnodes à un arrêt forcé. Mais il en fallait davantage pour éteindre la flamme qui anime les participants, les artistes, la coordination et les organisations partenaires. Les Zinnodes feront donc le spectacle, du 26 septembre au 14 novembre, tant en extérieur qu’en salle – et dans le strict respect des règles sanitaires, bien sûr. Au programme, l’organisation de nombreuses performances et expositions, ainsi que le lancement de projets cinématographiques.

Vous pourrez ainsi voir la Zinnode Solouteir à l’œuvre dans les communes de Jette et de Berchem-Sainte-Agathe, où elle donnera un spectacle musical place du Miroir et à Archipel19. Les Zinnodes Loucomik à Watermael-Boitsfort et les Enfants du compost à Anderlecht organiseront des expositions où l’on découvrira le matériel réalisé pour la Zinneke Parade, notamment les costumes et les constructions mobiles. La Zinnode Bx Flow II organisera un spectacle de danse dans le cadre du Festival Timiss au Zinnema à Anderlecht. Quant à la Zinnode Horde van Stukken de Genk, elle a réalisé un court-métrage consacré à un groupe haut en couleurs parti à la recherche des derniers ossements de l’ancêtre des loups, symbole de la nature vierge et sauvage.

Non pas une, mais plusieurs cerises sur le gâteau d’anniversaire, pour savourer pleinement les vingt ans d’existence de la Zinneke Parade. Les Simili-Parades clôturent donc cette édition très particulière de l’événement, tout en formant une source d’inspiration qui nourrira l’avenir de la Zinneke Parade.

Dès le 25 septembre, vous trouverez toutes les infos utiles sur le site www.zinneke.org.