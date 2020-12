Quelques heures seulement après que le gouvernement bruxellois ait donné son feu vert au projet de péage urbain à Bruxelles , l'association de défense des automobilistes Touring dénonce le caractère "médiéval" d'un tel péage. "Touring ne peut accepter ce projet unilatéral dans un pays en crise qui devrait donner la priorité à la relance économique et sociale mise en péril par la crise du Covid-19."

Touring dénonce la future mise en place d'un péage qui, ailleurs, n'aurait pas réellement fait ses preuves. "Le système de la taxe urbaine à Londres (NDLR : mis en place en 2003) démontre que l’effet d'une telle taxe est très temporaire et qu’après quelques années les embouteillages sont à nouveau omniprésents. La fluidité de la circulation y a entretemps baissé de 11 % par rapport à la situation originale. Les experts et les autorités londoniennes ont déjà avoué l’échec de ce péage."

A défaut de péage, Touring propose plutôt de penser à une révision globale de la fiscalité automobile pour le pays entier, "afin d'arriver à un système uniforme", accompagnée d'investissements dédiés aux développement et à l'entretien des infrastructures de tous les types de transport, sur tout le territoire belge. "Nous demandons une égalité entre les trois régions, sur base d'une taxation au kilomètre intelligente et en supprimant les autres taxes, ce qui évitera de faire augmenter la facture pour le consommateur. Nous ne comprenons pas que la Région de Bruxelles fasse cavalier seul dans ce dossier, sans tenir compte des autres régions, en menant une fois de plus une politique de ‘couteau sous la gorge’. Les alternatives ne sont pas du tout suffisantes pour soutenir cela."

Et de terminer : "La seule taxe acceptable est celle qui ne pénalisera pas plus les usagers de la route qu'à l'heure actuelle. La multimodalité des transports qui est en plein développement ne doit pas servir à surtaxer certains utilisateurs de poursuivre leur mobilité d'une manière ou d'une autre."