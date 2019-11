Le projet de plan d’aménagement directeur (PAD) Loi est soumis à une enquête publique dans les communes de la Ville de Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Woluwe-Saint-Pierre jusqu’au 5 décembre. Le projet de plan prévoit l’implantation de quelque 185 000 m² de logements (environ 1 850 logements), ainsi que 3 hectares d’espaces publics, un cadre important pour des équipements publics locaux et métropolitains. Ces nouvelles fonctions s’organiseront dans un cadre bâti recomposé autour de bâtiments à l’emprise au sol limitée et aux gabarits variables, dont certains élevés.

Mais ce projet est vu d’un mauvais œil par le comité Tervueren-Montgomery qui a créé une pétition. "La folie urbanistique autour du Cinquantenaire va-t-elle encore frapper ? Le ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale Rudi Vervoort (PS), en charge du dossier, nous plongera-t-il dans l’obscurité ? Autorisera-t-il ce projet pharaonique qui prévoit la construction d’une dizaine de gratte-ciel à la rue de la Loi ?", s’interrogent les signataires.

"Ces tours sont toutes plus grandes et mégalomanes les unes que les autres. La plus haute d’entre elles atteindra 155 m de haut. À titre de comparaison, le gratte-ciel Up-Side situé au bord du canal a une hauteur de 142 mètres. Préservons la perspective et la vue au-dessus des arcades du Cinquantenaire depuis Montgomery. Un axe majeur d’entrée dans la ville. Préservons la luminosité - garante de la qualité de vie - dans tout le quartier européen. Les gratte-ciel plongeront le quartier dans l’obscurité. Refusons le projet PAD Loi, un projet qui ne respecte pas Bruxelles et ses habitants. À part les promoteurs et Vervoort, personne n’en veut."

Durant l’enquête publique, tous les habitants et les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des détails du projet de PAD et exprimer leurs observations et réclamations directement aux agents communaux désignés ou par courrier postal ou sur le site de perspective.brussels.