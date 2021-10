Afin de poursuivre les efforts en matière de vaccination, la commune de Koekelberg prolonge l’ouverture de l’antenne de vaccination située à la Maison communale jusqu’au 23 décembre et l’ouvre également les samedis.

« L’antenne de vaccination rencontre un beau succès tout comme les Vacci-Bus présents ces derniers dimanches sur la place Vanhuffel et qui ont permis de vacciner, à chaque fois, une centaine de personnes. Ces résultats encourageants nous confortent dans l’idée qu’il faut continuer à tout mettre en œuvre pour proposer à la population des lieux de vaccinations locaux et ciblés « expliquent de concert, l’échevin de la santé Ossamah MAGHFOUR et le Bourgmestre de Koekelberg, Ahmed LAAOUEJ.

Horaire d’ouverture de l’antenne :

Lundi - mercredi - jeudi – vendredi – samedi : 08:30 > 12:30 | 13:00 > 16:30

Mardi : 10:30 > 13:30 | 14:00 > 18:00

Fermé les 1er, 2 et 11 novembre

Informations supplémentaires :