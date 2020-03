L'ouverture du centre d'accueil de la rue de Trêves à Bruxelles est prolongée jusque fin mai, a annoncé lundi la Croix-Rouge de Belgique, qui gère le lieu dans le cadre du plan Hiver avec l'ONG Médecins du Monde et l'ASBL CAW Brussel.

Cette décision a été prise en lien avec les mesures pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19. Le lieu bénéficie d'un financement du SPF Intégration sociale.

Le centre accueille 245 sans-abri non malades, parmi lesquels une soixantaine d'enfants dont 17 bébés de moins de 3 ans et 5 personnes âgées de plus de 60 ans. Ce sont 2.199 personnes qui y ont été prises en charge au total depuis son ouverture à l'hiver 2018.

Les résidents bénéficient d'un accompagnement psychosocial qui comprend une aide dans les démarches administratives pour accéder à leurs droits. Un travail de scolarisation est réalisé auprès des enfants, qui sont scolarisés à 73%.

Les maraudes ont de plus été intensifiées. Ces tournées sont entreprises par une trentaine de bénévoles, qui rencontrent entre 35 et 80 personnes tous les soirs et distribuent une aide alimentaire et du matériel d'hygiène. "Nous constatons qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude", commente une bénévole, Magali. "Ils nous parlent des problèmes qu'ils vivent à cause de la fermeture totale ou partielle des services suivants: repas, sanitaires (douches/toilettes), lessives, accueils de jours, médecin..."