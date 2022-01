Objectif: à l'instar de la récente acquisition du site du Kauwberg, réalisée à Uccle, en décembre 2018, rendre publics de nouveaux espaces naturels et patrimoniaux et en garantir la préservation à long terme. Décidée le 9 décembre dernier, l'opération d'acquisition à visée environnementale a été supervisée par la Direction Facilities du Service Public Régional de Bruxelles. Elle s'inscrit dans la politique volontariste menée à la fois par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) en charge de l'Aménagement du Territoire et par le ministre Alain Maron (Ecolo), en charge de l'Environnement et du Climat, ont indiqué jeudi leurs cabinets par voie de communiqué. Selon les deux ministres, le constat de base est , d'une part, qu'un Bruxellois sur cinq n'a toujours pas accès à un espace vert public à proximité de son habitation et, d'autre part, que la biodiversité est mise sous pression par le changement climatique.

L'espace naturel du Kattebroek, dans le quartier de Potaarde, offre un paysage végétal principalement composé de prairies pâturées, de roselières, d'éléments de friches et de bosquets feuillus. Il constitue un précieux témoin du paysage des vallées originelles du bassin hydrographique de la Senne. Depuis plusieurs années, diverses analyses et études ont par ailleurs démontré que ce site joue un rôle précieux pour la Région bruxelloise en tant que zone humide, notamment dans la lutte contre l'effet d'ilot de chaleur, renforcé par le changement climatique, et comme habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Le coût total de l'acquisition s'élève à 4.876.650 euros. Avec celle-ci, la Région bruxelloise acte définitivement la conservation de ce site naturel antérieurement constructible, mais sujet à un classement comme site depuis 2006.

Une fois le transfert de propriété réalisé, les terrains seront pris en gestion par Bruxelles Environnement qui aura pour tâche de veiller à la conservation de ce site naturel classé, en lien avec la gestion de la Promenade Verte qui les traverse.