Les ministres fédéraux Zakia Khattabi (Ecolo), Georges Gilkinet (Ecolo), Karine Lalieux (PS) et Petra De Sutter (Groen) sont sortis de leur réserve pour les dénoncer. Un fait notable sachant que les ministres sont souvent très frileux lorsqu’il s’agit de commenter des déclarations politiques. Plusieurs membres de Vooruit, tel l’échevin de l’Éducation Jef Van Damme ou la députée bruxelloise Hilde Sabbe, se sont désolidarisés de leur président. De nombreux élus Ecolo-Groen ont cherché à rebondir sur ce coup de projecteur sur Molenbeek pour en montrer les facettes plus glorieuses. Le PS bruxellois n’a pas décoléré. Le président des socialistes francophones a apporté une lecture plus nuancée, reconnaissant que les "lieux communs" véhiculés par Rousseau "visaient à défendre les investissements dans l’enseignement et les services publics". Depuis le banc des commentateurs, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, taillé ces derniers jours pour avoir débattu avec l’extrême droite, s’est fendu d’un tweet ironique : " Avec lui, je peux débattre ou pas ? Ça doit être sympa la cohabitation dans les locaux du PS." Vooruit et PS siègent dans le même bâtiment.