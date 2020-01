Sur Facebook, un pompier veut appliquer un "remède panzer division" dans les quartiers.

"Ça fait 43 ans que je suis à Anderlecht et cela va crescendo avec ces pourris. Un remède panzer division." Le message, liké par deux personnes, a été posté sur Facebook par un pompier bruxellois. Écrit dans le cadre d’une discussion à propos du vandalisme du réveillon le 30 décembre dernier, il fait référence à une division de l’armée nazie. "J’ai appris récemment qu’afin de ‘sécuriser’ certains quartiers de Bruxelles circulaient des propos racistes d’une extrême gravité renvoyant à des méthodes nazies utilisées durant la Seconde Guerre mondiale. Ces propos sont publiés depuis la fin du mois de décembre sur les réseaux sociaux de certains officiers haut gradés du Siamu, sans que ceux-ci ne soient inquiétés outre mesure", s’indigne le député Ecolo Hicham Talhi.

Et il n’est pas le seul. "Il cite une division des SS connue pour avoir commis plusieurs massacres et crimes de guerre. C’est hallucinant qu’un pompier se lâche ainsi publiquement. On ne peut accepter une telle banalisation de propos racistes", réagit Petya Obolensky, député PTB. Les propos sont d’autant plus problématiques qu’ils proviennent d’un sous-officier. "C’est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un adjudant. Un supérieur doit être exemplaire."

Les deux partis exigent ainsi que le coupable soit sanctionné pour qu’il n’y ait pas d’impunité. "Le Siamu est une administration au rôle essentiel pour la sécurité des Bruxellois. Or, la régularité de ces faits racistes commis par quelques-uns restés impunis risque à terme de ternir l’image des pompiers", estime Hicham Talhi. En octobre dernier, des insultes racistes avaient été inscrites au marqueur indélébile sur le casque d’un pompier en formation d’origine maghrébine. "Les autorités ont dit qu’elles sanctionneraient durement le coupable mais elles n’ont trouvé personne donc il ne s’est rien passé et c’est ce qui nous fait peur."

© D.R.



"Selon plusieurs témoins et victimes, des paroles et actes racistes sont courants au sein du corps des pompiers, sans que ceux-ci n’aient jamais fait l’objet d’une prise en charge sérieuse par le passé. L’impunité ne peut qu’encourager la violence et la discrimination", ajoute Petya Obolensky.

De son côté, Eric Labourdette juge ces propos inexcusables. "Je suis furieux d’entendre ça, c’est scandaleux. Peut-être qu’il a écrit ça dans un excès de rage après s’être pris un pavé sur la gueule mais il n’a pas à dire ça. Dans le privé, tout le monde fait ce qu’il veut mais on est un service public. Les pompiers aident tout le monde, sans distinction." Le président du SLFP pompiers assure que le corps des pompiers lutte contre le racisme. "On a un manager diversité et des formations mais des brebis galeuses, il y en a partout."

Outre des sanctions claires, Ecolo et le PTB demandent au secrétaire d’État Pascal Smet (one.brussels) de rendre public le rapport de l’enquête de police sur les incidents racistes du mois d’octobre et d’établir un plan structurel de lutte contre le racisme. "Il faut aussi plus de diversité d’origine et de genre dans le personnel. Ce n’est pas normal que le corps des pompiers ne représente pas la diversité bruxelloise."