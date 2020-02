En 2003, des poubelles destinées au tri sélectif ont été mises à disposition du public dans certaines stations de la Stib. Malheureusement, ces dernières ont été remplacées après les attentats de 2015. C'est ce qu'explique la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Transports publics elke Van den Brandt (Groen) dans sa réponse à une question de la députée MR Aurélie Czekalski.

"Suite aux attentats, en termes de sécurité, les poubelles de tri de la STIB ont été remplacées par des portes sacs « vigipirate », dans lesquels sont placés des sacs transparents", explique la ministre. "La STIB – tout en restant attentive à la dimension de prévention des risques de sécurité, qui restera toujours prépondérante – est actuellement en train d’étudier une réinstallation possible d’un système de tri sélectif dans les stations."

En 2018, 1 100 tonnes de déchets résiduels ont été collectées dans les stations de métro. Par ailleurs, Elke Van den Brandt précise que les tonnages collectés sont relativement stables d’année en année. On peut ainsi en déduire que, depuis 2015, ce sont environ 4 400 tonnes de déchets collectés dans les stations qui ne sont pas triés.

"A l’heure actuelle où le tri des déchets est primordial, la STIB ne place plus de poubelles de tri dans ses stations de métro et de tram. À la différence de la SNCB qui met en place dans toutes les gares des poubelles avec quatre compartiments de tri.Les mesures de prévention des risques sont les mêmes pour tous, donc si la SNCB place des poubelles avec des compartiments de tri, il me semble que la STIB est dans la capacité de faire de même", réagit Aurélie Czekalski.