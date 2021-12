Propriétaires à Anderlecht depuis 2 ans, ils ne peuvent toujours pas utiliser leur jardin Bruxelles Sylvain Anciaux © DR

La rue de l'Ode à Anderlecht semble, à priori, tout à fait normale. Située à deux pas du Peterbos, elle a été créée il y a quelques années pour y accuillir 70 nouvelles maisons construites par la société Matexi. Marion Souweine, la trentaine, s'y est installée en décembre 2019 dans le but d'y fonder une famille et que son deuxième enfant à venir puisse profiter d'un jardin. Seulement voilà, deux années ont passé depuis l'emménagement, et son second bambin n'a toujours pu explorer le monde des vers de terre, pissenlits et petits oiseaux venus manger à la boule de graines de Thierry, le voisin. La raison ? Un jardin non-nivelé qui se termine par un fossé dans lequel pousse une haie sauvage. "Mon jardin s'arrête à la haie au fond du terrain. Entre mon jardin et celui derrière, il y a plus ou moins un mètre de dénivelé. J'ai un enfant qui avait à l'époque un an, elle tombe là-dedans, je ne la retrouve plus." Matexi annonce alors l'arrivée prochaine de travaux de stabilisation et de soutainement. Une promesse orale, racontent les acheteurs mécontents, qui attendent toujours.