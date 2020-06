La commune de Saint-Josse a décidé de permettre la réouverture des carrées de prostitution sur le territoire la commune à partir du 1er juillet prochain à condition que les travailleu(r)(se)s du sexe respectent strictement le protocole sectoriel avalisé par le ministre fédéral Denis Ducarme ainsi que les membres du Groupe d'Experts de l'Exit Strategy (GEES).

Cette décision a été prise à la suite d'un dialogue engagé entre les acteurs du milieu associatif encadrant l'activité de prostitution dans le quartier nord, une délégation d'habitants, la Zone de Police ainsi que les services communaux.

Cet échange entre tous les acteurs concernés, une première dans la commune, selon celle-ci, a permis la mise au point d'une charte de déontologie du secteur. Celle-ci prévoit la fermeture des carrées entre 01h00 et 07h00; l'interdiction de toute forme de racolage et de gestes ou comportement déplacés; l'interdiction d'exposer des objets de nature sexuelle en vitrine; et la fermeture des carrées le dimanche et jours fériés entre 1h00 et 18h00 afin de respecter la vocation familiale et résidentielle de ce quartier.

Dans le cadre du feu vert sous conditions des autorités communales, les associations représentant les travailleurs et travailleuses du sexe se sont engagées à sensibiliser l'ensemble du secteur au respect de cette charte.

La zone de police et le service prévention mèneront quant à eux un travail de prévention et de sécurisation "en vue d'apaiser les rues et permettre aux habitants de se réapproprier leur quartier".

Des réunions trimestrielles seront menées pour évaluer le respect de la charte et pérenniser le dialogue.

"La concertation avec toutes les parties aura permis d'enrichir sensiblement le projet initial et de déboucher sur un accord final où la majorité des demandes sont intégrées... C'est une première d'avoir pu réunir l'ensemble des acteurs. Nous en ressortons avec des avancées pour tous avec cette charte. Nous avons également pu acter la réouverture des activités de prostitution au 1er juillet moyennant le respect du protocole sanitaire avalisé par le Ministre Ducarme. Je regrette à ce sujet l'absence de mesures claires de la part des autorités compétentes. Les communes ont dû avancer seules et en ordre dispersé ce qui a donné lieu à des situations différentes dans des communes parfois limitrophes", a commenté vendredi le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir (PS).