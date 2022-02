Icham Talhi (Écolo) accuse la société d'encourager ses chauffeurs à transgresser la loi.Le député écologiste va même plus loin.L'enjeu est important, quand les plateformes LVC continuent de fleurir à Bruxelles, comme Bolt récemment , et Icham Talhi souhaite envoyer un signal fort.

Rudi Vervoort (PS) concède : les contrôles de ces chauffeurs sont plus difficiles en ce moment.Des réunions entre contrôleurs et zones de police sont à l'ordre du jour afin de former les policiers à contrôler également Uber et consoeurs. Les forces de l'ordre peuvent le faire, mais elles ont besoin d'une formation pour connaître les règles en vigueur, et Jamal Ikazban déplore que la zone de police Montgomery n'investisse pas assez dans le contrôle d'Uber.rappelle Rudi Vervoort. Depuis le début de l'année, les contrôleurs ont effectué 60 contrôles sur des zones cibles.avance le ministre-président bruxellois.