"On avait répondu à l'appel lancé par la fondation de manière générale et ils ont sélectionné la Punk'a'Night." Résultat : 2500 euros € qui permettront de payer les artistes et la location du loft 58 au cœur de l'Ihecs. "On voulait un lieu adapté au public, où il puisse se sentir bien." L'ASBL devra allonger 2500 euros supplémentaires pour la sécurité, la communication. "Les deux premières Punk'a'Night étaient gratuites parce qu'elle était organisée dans des bars. Comme notre association veut aider à professionnaliser les artistes, on monte d'un cran avec une salle de 400 places." Cette fois, il faudra donc compter 6 euros en prévente ou 8 euros sur place pour rentrer dans le cercle, ou le mosh pit.

Sons of Disaster, Slovenians et Fucked Up Minds, les trois groupes de rock enflammeront le Loft 58 le 6 mai prochain. Privée d’édition depuis 4 ans, la Punk’a’Night organisée par Wicked Pigeon revient pour mettre en avant les rockers, punks et métalleux bruxellois.” La subvention de la fondation roi Baudouin a surpris Marie de Wicked Pigeons. Avec l’appel “Live 2020” la fondation comptait soutenir les spectacles live belges qui ont souffert de la crise sanitaire. Lors de la dernière phase d'appel 212 000 euros de subvension ont été octroyés.