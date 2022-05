“Retenez votre pipi et votre caca quand il pleut”, (“Hold your pee and poo when it rains” dans la version originale). C’est le message que veut faire passer Canal It Up, l’association qui veille à la qualité de l’eau du canal. À raison de 199 jours de pluie par an à Bruxelles, la tâche s’annonce complexe. Mais derrière ce message provocateur, une alerte. La qualité de l’eau du canal n’est pas bonne “et les débordements des égouts en sont la raison principale”, assure Pieter Elsene de Canal It Up. “Les égouts débordent dix fois par mois à Bruxelles. Une fois de temps en temps, ça ne serait pas très grave mais là, c’est très problématique.” Ces débordements sont causés par une trop forte pression dans les canalisations les jours de pluie. Les eaux usées des ménages se mêlent à la pluie dans les tuyaux, et là, c’est la catastrophe. Pieter Elsene l’assure, s’arrêter d’aller à la selle les jours de pluie ne diminuera pas drastiquement le nombre de débordements. Le problème réside en fait en la qualité des eaux débordantes, “si on ne tire pas la chasse quand il pleut, il n’y aura que de l’eau propre qui déborde”, ce qui reste gérable pour la Région.

Les eaux usées directement dans le canal