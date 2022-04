"Quand je me promène Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique non plus", a déclaré Conner Rousseau dans un entretien pour le magazine Humo.

Plus tard dans l'interview, il ajoutait: "A Bruxelles, à cause de la pénurie d'enseignants, il y a des gens qui enseignent en arabe, car ils ne parlent pas français. C'est inacceptable".

Interrogé au micro de Radio 1, ce mardi matin, Conner Rousseau a maintenu sa position quant à ses déclarations. Ce qui lui a valu une valse de critiques, et ce même au sein des rangs des socialistes.

Ahmed Laaouej, président de la Fédération Bruxelloise du PS, a réagi à ces propos sur Twitter. "Les propos de Conner Rousseau sont intolérables. Stigmatisants et xénophobes. Bruxelles est une région cosmopolite avec des quartiers connaissant une grande diversité de population. Ils méritent mieux qu'un mépris digne d'une discussion de bistrot. Lamentable et insupportable", a-t-il écrit.

Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo au Parlement fédéral, y allait aussi de sa critique: "Ces propos de Conner Rousseau sont insupportables car ils stigmatisent, sans nuance, tout Bruxelles et sa riche diversité...tout en relayant les clichés des extrémistes. Une réaction ferme de la famille socialiste est nécessaire", a-t-il commenté.

Pour Benjamin Dalle (ministre flamand de Bruxelles et de la Jeunesse), c'est incorrect. "Non seulement ce que Conner Rousseau dit à Hume est abject, mais c'est aussi incorrect. Les cours de langues et l'intégration sont gratuits (!) à Bruxelles. Et cet enseignement en arabe ? Il peut déjà m'emmener dans cette école de la communauté flamande".

Le député N-VA Theo Francken, quant à lui, buvait du petit-lait. "Les socialistes votent depuis des années contre un durcissement de la politique migratoire. Ils n'ont conquis la Bruxelles libérale que grâce à l'immigration de masse qu'ils ont tant défendue et défendent encore. La famille PS Moureaux dirige Molenbeek depuis des décennies, laissez-moi rire", a-t-il tweeté.

Mais pour la co-présidente d'Ecolo Rajae Maouane, les propos de Conner Rousseau sont "intolérables". "Ils traduisent une grande méconnaissance de Bruxelles. Les Bruxellois.es méritent le respect."

La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), n'a pas manqué de réagir avec "dégoût et colère". "Jamais venu à Molenbeek, (Conner Rousseau) se met de manière caricaturale dans la roue de la droite extrême, méprisant par là 100.000 Molenbeekois", a-t-elle tweeté, en dénonçant du "bashing". Elle a annoncé envoyer derechef une invitation à l'intéressé pour "venir à la rencontre de la réalité dès la semaine prochaine".

Rousseau critiqué par les membres de son parti

L'échevin de l'éducation à Molenbeek et membre de Vooruit, Jef Van Damme, a critiqué son président de parti sur Twitter. "Une remarque très déplacée de Conner Rousseau. Molenbeek est tout autant la Belgique que Saint-Nicolas. La prochaine fois qu'il se promènera ici, je serai heureux de lui faire visiter Molenbeek", a-t-il publié.

Hilde Sabbe, élue indépendante sur la liste onebrussels.sp.a au Parlement de Bruxelles-Capitale, s'est également désolidarisée de ces propos. "Ainsi s'achève ma résolution de ne plus jamais critiquer Conner Rousseau. Il n'est pas et ne sera jamais mon président. Ses déclarations sur Bruxelles et le rôle des Néerlandais sont embarrassantes et, surtout, pertinemment incorrectes".

Ce matin, Conner Rousseau était invité sur les ondes de Radio 1. Il est revenu sur ces propos qui ont fait polémique et a maintenu sa position.

"J'ai lu et approuvé l'interview. Mais on sait aussi comment ça marche. On n'a jamais notre mot à dire sur le titre de l'article. L'interview porte également principalement sur le problème des compétences linguistiques en Flandre, et ce que cela signifie pour les opportunités que les jeunes obtiennent. Je suis très inquiet à ce sujet", a-t-il confié.

Avant de poursuivre: "Je plaide pour une bonne mixité sociale. Dans certaines régions, on n'entend que l'arabe et on ne stimule pas à parler dans la langue officielle. Et cela m'inquiète beaucoup. Pour les enfants eux-mêmes ! Vous ne pouvez pas exceller à l'école et saisir toutes les opportunités si vous n'apprenez pas la langue du pays."

Et de conclure: "J'espère que tout le monde lira l'intégralité de l'interview afin de voir mon opinion sur l'investissement dans l'éducation et la garde d'enfants. Je me demande qui pourrait être contre ça".