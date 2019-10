Leos Carax, un réalisateur français, a perdu son chien à Bruxelles. Adam Driver demande à sa communauté de fans d'aider à le retrouver.

Si Adam Driver, qui incarne Kylo Ren (NDLR: le fils de Han Solo) dans Star Wars, est réputé pour être du côté obscur, il a aussi du bon en lui. La preuve avec cette vidéo qu'il a tournée afin de venir en aide au réalisateur français Leos Carax, qui ne retrouve plus son chien, disparu à Bruxelles.

Dans le parc royal de Bruxelles, on voit le manieur de sabro-laser posté à côté d'une affiche visant à retrouver un chien perdu. "Nous étions dehors, au parc royal de Bruxelles quand nous l'avons perdu de vue à un feu rouge. Cela fait 24 heures que nous ne l'avons pas vu. La dernière fois, c'était dans ce parc. Nous sommes à sa recherche avec tout un groupe de personnes. Donc si vous l'avez vu, appelez nous à ce numéro (0487/21.70.55). Pour vous remercier, on vous fera apparaître dans le film ou on vous offrira des chocolats", explique-t-il.

Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker dans la saga, a également posté la vidéo sur son compte Instagram, au même titre que Marion Cotillard.