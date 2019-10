Leos Carax, un réalisateur français, a perdu son chien à Bruxelles. Adam Driver demande à sa communauté de fans d'aider à le retrouver.

Si Adam Driver, qui incarne Kylo Ren (NDLR: le fils de Han Solo) dans Star Wars, est réputé pour être du côté obscur, il a aussi du bon en lui. La preuve avec cette vidéo qu'il a tournée afin de venir en aide au réalisateur français Leos Carax, qui ne retrouve plus son chien, disparu à Bruxelles.

Dans le parc royal de Bruxelles, on voit le manieur de sabro-laser posté à côté d'une affiche visant à retrouver un chien perdu. Il s'agit de Javelot, un chien de neuf ans. "Nous étions dehors, au parc royal de Bruxelles quand nous l'avons perdu de vue à un feu rouge. Cela fait 24 heures que nous ne l'avons pas vu. La dernière fois, c'était dans ce parc. Nous sommes à sa recherche avec tout un groupe de personnes. Donc si vous l'avez vu, appelez nous à ce numéro (0487/21.70.55). Pour vous remercier, on vous fera apparaître dans le film ou on vous offrira des chocolats", explique-t-il.

Mark Hamill, qui incarne Luke Skywalker dans la saga, a également posté la vidéo sur son compte Instagram. "Adam Drivers demande de l'aide pour trouver Javelot, le chien de Leos Carax à bruxelles. Il a neuf ans et a disparu depuis 24 heures. On s'inquiète pour lui et nous voulons être surs qu'ils soit bien au chaud et en sécurité. Regardez la vidéo pour plus d'informations."

L'actrice française Marion Cotillard a également partagé le post: "Avis de recherche! Notre cher réalisateur Leos Carax a perdu son chien adoré Javelot à Bruxelles s’il vous plaît aidez nous à le retrouver il a été perdu dans le quartier de Saint-Josse et il pourrait avoir été vu aujourd’hui au parc royal appelez ce numéro +32472342341. Merci", écrivait-elle à ses followers.