En bas des deux tours qui font face à la station de métro Beekkant, des jeunes du quartier profitent de leur après-midi, sur un vélo ou balle au pied. D’autres se regroupent dans le local PSC (projet de cohésion sociale) Machtens. Ils ont rendez-vous, comme tous les mercredis, pour un atelier radio, avec les ASBL Comme un lundi et Gsara.

L’année dernière, sous l’impulsion de l’association des locataires de Molenbeek et Koekelberg (ALMK), ils ont produit un podcast autour de huit thématiques, de la vie dans le quartier à la mort, en passant par l’amitié homme-femme. "On commence par un débat où chacun dit ce qu’il pense du thème, c’est chouette d’entendre l’opinion des autres", explique Udeyfa, l’un des jeunes qui participent au projet. Chacun choisit ensuite le mode de radio qu’il veut utiliser : micro-trottoir, témoignage personnel ou ambiance de vie. "C’est important pour nous qu’ils soient des deux côtés du micro. On veut qu’ils soient de véritables acteurs du podcast, pas seulement les sujets", précise Thibault Coeckelberghs, l’un des animateurs.

Outre la question des relations hommes-femmes, celle des possibilités offertes par le quartier a engendré des débats animés parmi