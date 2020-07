Les quatre agresseurs ont pu être identifiés et interpellés. Trois d'entre eux sont mineurs, l'autre est tout juste majeur.

Une agression d'une violence inouïe s'est déroulée dans le quartier Nord mardi 23 juin, peu avant minuit, relatent nos confrères de Sudpresse. Un professeur de danse âgé de 24 ans a été boire un verre avec un ami. Au moment de rentrer chez eux, un individu a demandé s'ils pouvaient le conduire à la rue d'Aerschot. Les deux amis se sont exécutés et une fois dans ladite rue, deux jeunes sont venus les racketter. Les deux amis ne se sont pas laissés faire et les deux jeunes ont alors déguerpi.

Cinq minutes plus tard, en repartant sous le tunnel qui fait la jonction entre la rue d'Aerschot et la place du Nord, les deux jeunes étaient accompagnés de deux autres personnes et c'est là que la situation a dégénéré. Ils étaient armés d'au moins trois battes de baseball.

Les deux amis ont alors commencé à courir mais le professeur de danse s'est fait rattrapé. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait lynché à coups de battes de baseball. Il a d'abord reçu un coup sur le tibia, ensuite sur les épaules, au niveau du bassin. Il s'est alors écroulé avant qu'un ultime coup lui soit asséné sur le crâne. Résultat : 16 points de suture. Il s'est ensuite fait dépouiller son sac à dos contenant son smartphone et un baffle portable.

Un taximan a ensuite fait mine de foncer sur le petit groupe et les vandales ont alors pris la fuite. L'ambulance est arrivée rapidement sur les lieux. La scène a été filmée par des caméras de surveillance. Les jeunes, trois mineurs et un majeur, ont tous été interpellés par la police.

Selon Sudpresse, un seul de ces mineurs et le majeur ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Le majeur aurait ensuite été déféré devant un juge d’instruction qui l’aurait libéré sous bracelet électronique.