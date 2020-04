Le gouvernement bruxellois vient de délivrer le permis d'urbanisme.

Le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme a délivré le permis d'urbanisme pour le projet de réaménagement complet des tours WTC I et II, dans le quartier Nord. Le bâtiment réutilisera les socles et noyaux des deux tours WTC actuelles. "ZIN est un bon exemple de la manière dont nous souhaitons poursuivre le développement du Quartier Nord : un quartier multifonctionnel à dimension humaine qui accorde une grande importance à l’architecture intégrée, aux logements durables et de qualité, avec des nombreux espaces publics et naturels. Nous créerons ainsi un nouveau tissu urbain et un quartier tourné vers l’avenir pour vivre, travailler, se détendre, aller à l’école", argue l'élu one.brussels dans son communiqué.

Le projet de la société immobilière Befimmo est le premier bâtiment du Quartier Nord à combiner différentes fonctions suivant un modèle innovant. Il comprend 72 500 m² de bureaux, 5 000 m² dédiés au coworking, 111 appartements, 240 chambres d’hôtel, des espaces de sportifs, de loisir et Horeca ainsi que des commerces. L’utilisation varie selon les étages avec, pour résultat, une structure en couches unique à Bruxelles et en Belgique. Cette diversité de fonction permet d’obtenir un bâtiment et des environs qui vivent sept jours sur sept. "ZIN contribuera ainsi à initier une nouvelle dynamique dans le Quartier Nord. Le bâtiment sera très transparent et ouvert sur la ville et ses habitants", assure encore Pascal Smet.