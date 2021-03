Jets de projectiles sur des policiers, poubelles incendiées, coups de matraque sur des jeunes : le quartier Versailles, à Neder-Over-Heembeek, a connu plusieurs incidents le week-end des 20 et 21 février. Depuis, le calme est revenu et l’heure est à l’échange pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Samedi dernier, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et son échevine de la Jeunesse Faouzia Hariche (PS) sont allés à la rencontre des habitant(e)s de ce quartier populaire du nord de la capitale. "Nous avons discuté des incidents récents dans le quartier ainsi que des solutions en compagnie d’autres associations et acteurs de terrain tels que le BMK Factory, Futsal Bxl-NOH et la Maison de jeunes NOH", expliquent les membres de l’association Projets Versailles.

© Projets Versailles

Parmi les thématiques abordées, le nettoyage du site, très sale et en manque de poubelles mais aussi la rénovation des terrains. "Le budget aurait été engagé et il s’agit d’une des priorité de la Ville, se réjouit Projets Versailles. Pour ce qui est du petit terrain, nous avons demandé un revêtement pour un terrain de basket." L’ASBL a par ailleurs demandé à la Ville l’autorisation pour les habitant(e)s de nommer les infrastructures du quartier. Un jeune, bénévole ne résidant pas à Versailles, a également demandé l’installation d’un urinoir. "Oussama a mis en avant le fait que le club de foot du quartier ne peut pas s’entraîner sur Neder et Madame Hariche nous a dit envisager l’ouverture d’une salle de mini-foot dans la nouvelle école à Heembeek", indique encore l’ASBL, espérant que ces projets deviennent rapidement concrets.

"Le quartier est à tout le monde : jeunes, moins jeunes et policiers"

Dimanche, c’est la police locale qui a pris le temps de discuter de manière informelle avec les habitants du quartier. "Des policiers du commissariat de proximité, certains en civil et d’autres en uniforme, ont engagé des discussions. Tout s’est très bien passé à l’image de notre quartier la plupart du temps."

"Nous avons trouvé intéressant d’aller au contact des habitants, pour voir leur ressenti sur les derniers événements et leur expliquer notre manière de fonctionner. Le commissariat se trouve au milieu du quartier donc il est logique qu’on ne soit pas une tour infranchissable, indique le commissaire Colignon. Certains étaient très remontés, d’autres plus philosophes. Nous voulions rappeler que le quartier est à tout le monde, jeunes, moins jeunes, policiers, etc."

Parmi les critiques adressées par les jeunes aux forces de l’ordre, les interventions trop violentes de policiers ne connaissant pas le quartier. "C’est un vieux discours avec lequel je ne suis pas forcément d’accord. Quand les choses dégénèrent, en raison par exemple de jets de projectiles, et qu’on a l’impression qu’on ne gère plus la situation, on appelle du renfort. Puisque le dialogue ne fonctionne pas dans ces cas-là, l’équipe va utiliser d’autres techniques. C’est pourquoi on doit essayer de ne plus devoir faire appel à l’équipe."

De son côté, Youness, travailleur social dans le quartier, se dit satisfait de cette rencontre. "Dimanche chez nous, c'est le jour où il y a le plus de monde. On a échangé nos contacts avec les policiers pour faciliter le travail dans le quartier. Ca a permis de rassurer certains et à d'autres de dire ce qu'ils pensent pour qu'on puisse sortir de l'habituel dialogue de sourds."