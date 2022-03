La Flandre a pris l'initiative, il y a quelques mois, d'installer une piste cyclable confortable et décalée de la chaussée de La Hulpe vers Bruxelles. À la frontière régionale, celle-ci s'arrête brusquement pour laisser place à "un sentier cahoteux et à moitié envahi par la végétation" rapportent nos confrères de Bruzz. La semaine dernière, Beliris déclarait qu'il n'y aurait pas de travaux avant 2026. Pour cause, l'organisme étudie encore le projet, mais envisage néanmoins une solution temporaire qui pourrait être en bois. Mais cette solution temporaire doit être pensée également en fonction de l'ecoduc de Groenendaal

Beliris affirme n'avoir reçu le projet qu'en 2021, et qu'il est donc nécessaire d'attendre : "après la réalisation des études, le permis sera demandé et un entrepreneur sera recherché". Environ 2 millions d'euros pourraient être débloqués pour ce projet.