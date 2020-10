L'accident avait coûté la vie à un piéton âgé de 51 ans, renversé par le véhicule de Youssef C. Un passager de ce dernier avait également été grièvement blessé. Selon les experts en circulation, le trentenaire roulait à une vitesse de 125 km/h. Le 2 février, vers 05h05 du matin, Youssef C. roulait à grande vitesse sur l'avenue Charles Woeste, en direction de la place Philippe Werrie, à Jette, alors qu'il revenait d'une nuit en discothèque avec un ami. Selon les images de caméra de surveillance, il a alors renversé un piéton, âgé de 51 ans. La victime a heurté le pare-brise et a été projetée en l'air. Le véhicule a lui heurté la berme centrale, est passé par-dessus les rails de trams et a terminé sa course folle de l'autre côté de la place.

Le chauffeur a quitté les lieux de l'accident et s'est finalement rendu à la police à 11h30. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu le corps sans vie du piéton mais le tribunal a considéré cette version des faits peu crédible. L'enquête a démontré que Youssef C. avait consommé de la cocaïne et qu'il roulait à 125 km/h juste avant la collision.

Le tribunal a stigmatisé un tel comportement au volant de C. alors qu'il avait déjà été condamné pour des excès de vitesse.