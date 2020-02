La procureure a requis, mardi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de quatre ans de prison ferme à l'encontre d'un infirmier prévenu pour viol.

Il est suspecté d'avoir agressé sexuellement une femme dans une résidence pour personnes fragilisées socialement et psychologiquement à Molenbeek-Saint-Jean, en 2017. Le prévenu est suspecté de s'être présenté chez la victime, dans un appartement de la Résidence des Myrtes à Molenbeek-Saint-Jean, le 22 mai 2017 vers 21h00, pour lui proposer de l'aider à appliquer une pommade. La résidence, composée d'appartements privés, offre différents services d'ordre médical et social aux habitants, principalement des personnes connaissant des problèmes sociaux et psychologiques.

Selon la victime, le prévenu a commencé à la caresser puis l'a emmenée dans sa chambre et l'a violée. Elle a ensuite raconté ce qu'il s'était passé à l'un de ses amis et a averti elle-même la police.

La procureure a estimé, mardi, que le récit de la victime était crédible. Elle a également tenu compte des images de vidéo-surveillance qui montrent le prévenu entrer chez la victime puis en ressortir environ vingt minutes plus tard. Elle a aussi pris en considération les conclusions de l'examen médical de la victime après les faits et enfin la fuite du prévenu en Espagne.

Ce dernier est originaire de ce pays où il travaillait comme ambulancier. Au sein de la Résidence des Myrtes il travaillait bénévolement comme infirmier. Selon le directeur de l'établissement, il était toujours respectueux des résidents.

La procureure, en l'absence du prévenu, a requis une peine de prison ferme, qu'elle a déterminée à quatre ans.

Le jugement sera rendu le 10 mars prochain.