Le premier tour de l'élection devait avoir lieu le 12 mai, mais en pleine crise du coronavirus, les dates ont été reportées. Il se tiendra finalement les 7 et 8 septembre, rapporte le journal Le Soir lundi. Parmi les candidats, on retrouve Pascal Delwit, professeur de sciences politiques et directeur du Centre d'étude de la vie politique (Cevipol). Sont également en lice : Annemie Schauss, professeure de droit, ancienne doyenne de sa faculté et vice-rectrice ainsi que François Heynderickx, professeur en sociologie des médias et de communication politique et ancien doyen de la faculté de lettres, traduction et communication. Le quatrième candidat est Bruno Van Pottelsberghe. Il est l'ancien doyen de la Solvay Brussels School of Economics and Management.