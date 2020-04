Depuis le début de la crise du coronavirus, des mesures de prévention ont été prises afin de protéger les pompiers et ambulanciers bruxellois du Siamu (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente). "Grâce aux équipements de protection et les ordres données par notre employeur, le taux d'absentéisme reste stable et faible. Nous atteignons, environ 77 malades pour un total de plus de 1.000 pompiers", explique Eric Labourdette, président du SLFP.

Qatre cas confirmés de covid-19 sont enregistrés au sein du personnel.

"Pour rappel, nous enregistrons environ 250 sorties ambulance en 24 heures. La chaîne de désinfections des ambulances est importante pour diminuer les risques de contamination. Le fait d'équiper nos ambulanciers de masques FFP2 est également et très certainement une donnée à prendre en compte dans le faible taux de contamination", précise-t-il. "Après une semaine prudente en terme d'utilisation des équipement de protection et après que les commandes effectuées en suffisance, sur le budget du SIAMU, les pompiers de Bruxelles assurent leurs missions au service de la population."