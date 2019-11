Des ‘bodycams’ seront utilisées avant la fin 2019.

La zone de police de Bruxelles-Ixelles est de plus en plus confrontée à des faits de violence envers ses agents. C’est un constat qu’on peut dresser à la lecture d’une réponse à une question posée par la conseillère de police bruxelloise Bianca Debaets (CD&V). Alors que 100 PV avaient été dressés en 2016, on en est déjà à 392 en 2019 alors que l’année n’est pas terminée. "Rien que durant la période allant du 1er août au 8 septembre de cette année, les agents de la zone de police ont été victimes de 35 faits de violence, synonymes de 96 jours d’incapacité de travail", explique Bianca Debaets.

"Ces chiffres sont à tout le moins très préoccupants", estime Bianca Debaets. "Les policiers sont donc en moyenne en incapacité de travail pendant trois jours après une agression. Alors que leur tâche est précisément de garantir la sécurité des Bruxellois, ils sont eux-mêmes de plus en plus agressés verbalement et physiquement. C'est inacceptable, des mesures strictes doivent être prises. À cet égard, il est positif de constater que le nombre de classements sans suite diminue et que le nombre d’amendes augmente. Aucun agent ou secouriste ne peut être attaqué dans l'exercice de ses fonctions. Les contrevenants doivent être poursuivis de façon stricte. Mais les policiers doivent aussi disposer d’un bon équipement pour leurs interventions sur le terrain."

Raison pour laquelle les ‘bodycams’ prévues pour les agents de police feront en sorte que les interventions puissent être filmées et cela constituera déjà un pas dans la bonne direction, même si ce projet en est encore à ses balbutiements. "Sur base d’expériences à l’étranger, nous savons que l’utilisation de ‘bodycams’ par la police entraîne à la fois une diminution de la violence et une augmentation du sentiment de sécurité. Cela ressort d'un projet pilote mené par la police d'Amsterdam entre 2017 et 2018. Dans des cas graves, le pourcentage de victimes est passé là-bas de 74% à 57%", ajoute Bianca Debaets.

Dans la réponse à la conseillère de police Bianca Debaets, il est apparu que la zone de police Bruxelles-Ixelles allait lancer un projet pilote avant la fin de l'année. S’il est évalué positivement, le projet pourra être étendu en 2020. "Nous espérons qu’à l’image de ce qu’on a pu constater à l’étranger nous pourrons enregistrer une diminution de la violence à l'encontre des policiers. Ceux-ci, à l'instar d'autres membres des forces de l’ordre ou de la protection civile, s'emploient chaque jour à garantir notre sécurité, et ils méritent donc notre respect et notre protection", conclut Bianca Debaets.