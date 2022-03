La police recherche deux individus, auteurs présumés de quatre vols à main armée commis à Wemmel entre le 28 juillet et le 12 novembre 2021. Le mercredi 28 juillet 2021 vers 9h05, une station-service Texaco située dans l’avenue de Limburg Stirum a été victime d’un braquage. Moins de 2 semaines plus tard, le dimanche 8 août 2021 vers 17h35, la même station-service a de nouveau été attaquée par deux hommes armés.

Ce n'est pas tout. Le mercredi 10 novembre 2021 peu avant 11h, les deux suspects se sont rendus au magasin Krëfel situé sur la chaussée Romaine. Et deux jours plus tard, le vendredi 12 novembre 2021 vers 9h10, ils ont commis un vol à main armée au magasin Albert Heijn situé sur la chaussée Romaine. Tous deux s'expriment en français.

Pour les quatre faits, les auteurs ont menacés avec leur arme à feu le personnel et les clients et ont pris la fuite en direction de la Cité modèle à Bruxelles.

Le 1er auteur mesure entre 1m60 et 1m70, est de corpulence mince et a le teint légèrement hâlé. Il portait un pantalon de training bleu avec des rayures rouges de marque Adidas à l’effigie de l’Arsenal Football Club. Il était en possession d’un Pepper Spray.

Le 2ème auteur est un peu plus grand que son comparse. Il mesure entre 1m70 et 1m80, est de corpulence mince et a le teint légèrement hâlé. Il portait un pantalon de training noir de marque Joma.