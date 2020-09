Les 13 et 17 septembre derniers, la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a mené deux opérations dans le cadre d’un dossier en cours lancé par la police en 2019 sur le vol à la tire dans le Quartier Nord. Ces opérations s’inscrivent dans le Plan d'action Quartier Nord et visent à lutter contre les pickpockets et les faits de recel simple sur le territoire de la zone de police.

Lors de ces opérations, quatre perquisitions ont été effectuées à la demande du juge d'instruction. Quatre suspects (G.Y. - 24 ans ; K.A. - 24 ans ; A.A. - 36 ans et E.L.B. -28 ans) ont été arrêtés, dont trois ont été placés sous mandat d'arrêt et un (E.L.B.) a été mis à la disposition du juge d'instruction .

Lors de ces perquisitions, dont trois ont eu lieu à Schaerbeek et une à Anderlecht, la police a retrouvé plus de mille objets d'origine douteuse, dont certains ont été signalés volés à la police. Il s'agit, entre autres, de GSM, de tablettes, d'appareils photo, de trottinettes électriques, de vélos et de montres de luxe. En outre, une somme de 3 000 euros a également été retrouvée. La zone de police prendra contact de manière proactive avec les propriétaires des objets volés afin qu'ils puissent venir récupérer leurs biens.

Enfin, lors d'une des perquisitions, un atelier clandestin a été découvert dans lequel se trouvait du matériel servant à reconfigurer des GSM et à changer les pièces. L'atelier a été démantelé par la police.

© DR



© DR