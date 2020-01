Chaque semaine, La DH vous livre les bons plans sortie du week-end en Région bruxelloise.

Cinéma sur la Grand-Place

Pour fêter le retour à la comédie d’Olivier Van Hoofstadt, la Ville de Bruxelles et Anga Distribution vont diffuser le film Lucky sur la Grand-Place de Bruxelles ce samedi. La comédie met en scène un casting de haute tenue humoristique : Florence Foresti, Alban Ivanov, Michaël Youn, Kody Kim, François Berléand, Yoann Blanc, Corinne Masiero, Sarah Suco, Daniel Prévost et Fred Testot. Les festivités démarrent à 17 h par un DJ Set de L-Fêtes. Le réalisateur et plusieurs comédiens feront ensuite le show sur la scène dès 18 h tandis que le film démarrera à 19 h.

Le samedi 25 janvier dès 17 h sur la Grand-Place, 1000 Bruxelles. Entrée gratuite mais réservation via lucky-lefilm.be.

Ouragan à l’Atelier 210

Ouragan raconte une nuit d’insomnie d’Abdeslam, un prénom parfois difficile à porter. C’est curieux car Abdeslam en arabe signifie "porteur de paix". Il est indépendant complémentaire. Ça sonne plutôt bien comme formule mais concrètement, Abdeslam est livreur à vélo. Travailleur jetable, objet éphémère, il se confronte à une forme de violence sournoise, celle de la jungle urbaine. Seul dans son appartement, renversé dans son fauteuil, noyé dans la fumée et ses idées noires, il cherche sa place. Mélangeant le théâtre et la danse, la scène rassemble cinq performeurs aux univers artistiques très différents. Car on aurait tort de mettre Abdeslam dans une seule case.

Jusqu’au samedi 25 janvier, à 20 h 30 à l’Atelier 210, 210 chaussée Saint-Pierre, 1040 Etterbeek, entre 8 et 16 €.

Un dimanche à la maison

Dimanche, la Maison de la création revient avec son premier "Dimanche à la Maison" de l’année, renommé pour l’occasion "Le temps d’un dimanche à la maison". Une invitation à passer sa journée en famille et avec ses voisins ! Des films d’animation feront voyager les grands comme les plus petits. Des spectacles, des ateliers, des jeux et le désormais traditionnel bookswapsalon pour les amoureux de lecture sont au programme. Fidèle à lui-même, cet événement se veut familial, destiné à tous et entièrement gratuit.

Le dimanche 26 janvier de 14 h à 18 h à la Maison de la création, place Emile Bockstael, 1020 Laeken.