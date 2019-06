En famille

Rencontre d'impro

Samedi soir, L'Harmonium vous propose de vous détendre devant un match d'impro. Cette fois, les Yétis-Garous reçoivent les Non Peut-être. Cette jeune équipe bruxelloise rassemble quinze comédiens improvisateurs. Forts de plusieurs passages tonitruants à L’Harmonium lors desquels ils ont eu l'occasion de rencontrer Les Impronautes, les Zozo-Tops et la Very Bad Troupe. Ils reviennent pour vous faire rire, mais pas que : impros à suspense, larmes et émotions seront au rendez-vous de ce spectacle tout public (enfants aussi). Une restauration vous sera proposée avant et après le spectacle.

==> Le samedi 8 juin de 20h à 23h à L'Harmonium, 293 rue Vanderkindere, 1180 Uccle, gratuit.

Belgique - Kazakhstan

Les fans de foot auront quant à eux les yeux rivés sur le match des Diables Rouges. Lors de cette troisième journée de qualifications à l'Euro, la Belgique affrontera le Kazakhstan au stade Roi Baudouin ce samedi. Au stade, dans un bar ou depuis votre canapé, l'équipe type du mondial vous fera, espérons-le, passer une excellente soirée !

==> Le samedi 8 juin à 20h45 au stade Roi Baudouin, 135 avenue de Marathon, 1020 Laeken.

Vide dressing solidaire

Ce dimanche, vous vous laisserez peut-être tenter par une virée shopping. Pas d'inquiétude pour ceux et celles d'entre vous qui font attention à leur budget : No Javel organise un vide dressing solidaire. L'occasion de se refaire une garde-robe à prix réduits, tout en soutenant une bonne cause. Vous y trouverez vêtements et accessoires pour tous les genres et tous les goûts, du vintage au plus moderne, pour à peine quelques euros.

==> Le dimanche 9 juin de 10h à 18h chez No Javel, 49 rue du Fort, 1060 Saint-Gilles.

Entre amis

L'ouverture du Schievelavabo jettois

"Schievelavabo", en voilà un nom bien bruxellois ! Orné de vieilles plaques émaillées et d'objets vintages en tous genres, le restaurant vous accueille dans une atmosphère conviviale. Lancée il y a près de 20 ans, la cuisine copieuse et sans chichi du Schievelavabo s’est étendue et est aujourd’hui présente dans sept restaurants, dans la moitié sud de la capitale. Le Schievelavabo a aujourd'hui décidé de passer de l'autre côté du canal pour s'installer à Jette. Il vous attend donc ce samedi pour l'ouverture officielle de sa nouvelle antenne.

==> Le samedi 8 juin au Schievelavabo, 35 place Cardinal Mercier, 1090 Jette.

Région de Bruxelles-Capitale

Rythm and Blues

Boire des coups, c'est bien mais en musique, c'est mieux ! Ce samedi, le Sounds Jazz Club vous propose une soirée en compagnie du groupe Brussels Rythm and Blues Club. Celui-ci vous proposera son propre mélange de blues classiques et de chansons rock des années 1960 à nos jours, agrémenté de compositions originales, mettant en vedette des classiques par Fleetwood Mac, Jimmy Reed ou Eric Clapton. Les plus gourmands pourront se régaler avec de la cuisine italienne, accompagnée d'une large gamme de bières et de vins.

==> Le samedi 8 juin, de 20h30 à 23h au Sounds Jazz Club, 28 rue de la Tulipe, 1050 Ixelles, 10 €, début du concert à 21h15.

Fenêtres culturelles

Les Fenêtres culturelles de la Maison de la création, c'est l'occasion de se rassembler le temps d'un événement culturel dans une ambiance conviviale et festive. De 16h à 18h, le site Cité Culture accueillera ainsi trois concerts gratuits. De Brel à Barry White, puis au rythme des notes orientales et méditerranéennes et enfin de la balade au rock, il y en aura pour tous les goûts ! En deuxième partie de soirée, la scène s'ouvrira à vous : si vous vous sentez l'âme d'un chanteur, d'un comédien ou d'un danseur, vous serez invité à partager vos talents le temps d'une performance de votre choix. Tout l'après-midi, vous pourrez par ailleurs profiter du bar et d'un barbecue proposé par le collectif des Jeunes de la Cité Modèle.

==> Le dimanche 9 juin, de 16h à 21h à la Cité Culture, rue du Rubis, 1020 Laeken, gratuit.