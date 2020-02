Surréalisme au musée

Depuis le 11 octobre dernier, les musées royaux des Beaux-Arts vous proposent une balade surréaliste en compagnie de deux maîtres du genre : Dali et Magritte. L’expo révèle leurs liens personnels mais aussi philosophiques et esthétiques à travers plus de cent peintures, sculptures, photos et pièces d’archives. En raison de son succès bien mérité, elle a été prolongée jusqu’à dimanche. Si ce n’est pas encore fait, c’est donc votre dernière chance d’en profiter.

--> Jusqu’au dimanche 16 février, Beaux-Arts, 3 rue de la Régence, 1000 Bruxelles.

Balade gourmande

Rendez-vous incontournable des amateurs de chocolat, le Salon du chocolat est un véritable show destiné à toute la famille avec, aux côtés des stands, un programme exclusif d’animations et d’événements : démonstrations de recettes par les plus grands chefs, défilés de robes en chocolat et ateliers pâtisserie pour les adultes et les enfants. Bon appétit !

--> Du vendredi 14 au dimanche 16 février à Tour&Taxis, 86c avenue du Port, 1000 Bruxelles.

Bruxelles illuminée

Votre Valentin(e), vos ami(e) s ou vos enfants, le festival Bright Brussels sera sans aucun doute l’une des attractions du week-end. Depuis Sainte Catherine jusqu’à la Porte de Hal, le cœur de la capitale brillera de mille feux, illuminant le patrimoine des quartiers du centre et vous offrant un parcours inoubliable que vous pouvez rejoindre où vous le souhaitez.

--> Jusqu’au dimanche 16 février dans le centre de Bruxelles, de 19h à 23h.