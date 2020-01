En deux roues

Des vélos à petits prix

Ce samedi, le magasin Bike and Road Bxl organise une grande vente de vélos seconde main. 50 vélos prêts à rouler, réparé avec de nouvelles pièces et tous garantis seront à disposition des éventuels acquéreurs. L'événement a lieu de 10 à 15h au 139, chaussée de Wavre à Ixelles. Les organisateurs conseillent cependant d'arriver le plus tôt possible, pour profiter des meilleurs deals.

https://www.facebook.com/events/187530072398775/

Une balade collective à vélo

Ce vendredi soir est organisée une nouvelle édition de masse critique à Bruxelles. L'événement Critical Mass Brussels est une balade collective à vélo, " juste comme des gens se baladent dans d'autres moyens de transport", expliquent les organisateurs. Si l'événement se déroulera dans un esprit bon enfant, quelques règles sont tout de même à respecter. "Les participants ne portent pas de couleur politique. Ils sont responsables de leur comportement et du sort de la planète. respectent le code de la route, mais veillent aussi à la sécurité de tous les participants." La promenade débutera à 18h sur la place du Trône et s'étendra jusque 21h.

https://www.facebook.com/events/466719584229254/

En famille

Un atelier crêpes

En ce week-end de Chandeleur, impossible de faire l'impasse sur les crêpes. Ce dimanche 2 février, l'atelier Fais-Le Toi-Même propose une journée confection de crêpes et jeux de société. L'occasion de petit déjeuner, bruncher, goûter tranquillement chez FLTM. Crêpes maison et confitures anti-gaspillage signé Frutopia, ASBL qui lutte contre le gaspillage à Bruxelles. Rendez-vous entre 10h30 et 16h30 rue des Cygnes 8, à Ixelles. Crêpes à volonté pour 4 euros et café filtre pour 1 euro.

https://www.facebook.com/events/628363944642150/

Une visite des Marolles

On pense connaître ce quartier emblématique de Bruxelles sur le bout des doigts et pourtant. Des lieux secrets et des anecdotes insolites nous échappent. Ainsi, les Zinneguides, Bruxellois issus de l'immigration, vous proposent de redécouvrir Bruxelles en les suivant. Ce samedi, Hazem, en tant que Zinneguide et médiateur interculturel, vous fera découvrir les quartiers qui lui sont chers: les Marolles et le quartier Midi-Stalingrad. Son ambition sera de voyager avec vous autant dans l’espace que dans le temps, tout en allant à la rencontre des habitants multiculturels, pour donner un sens à son histoire. La visite coûte 10 euros et dure 2h30. Elle a lieu samedi de 11h30 à 14h et commence sur la place Poelaert.

https://www.facebook.com/events/482744012440932/