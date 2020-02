Chaque semaine, La DH vous livre les bons plans sortie du week-end en Région bruxelloise.

Un carnaval aux couleurs boliviennes

Le Carnaval d’Oruro est le plus grand événement culturel annuel de Bolivie. L’événement, inscrit en 2008 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a aussi sa version bruxelloise. Sa 14e édition a lieu ce samedi dès 16 h sur la place Sainte-Catherine.

Raphaël au Mont des Arts

500 ans, ça se fête ! Le Mont des Arts vous propose de célébrer les œuvres de Raphaël, l’un des plus célèbres artistes de la Renaissance italienne, à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. Cette exposition présente 45 œuvres d’art, y compris la fresque de l’École d’Athènes, en reproduction grandeur nature.

Un carnaval coloré pour se rencontrer

Le carnaval de Rio est un incontournable du genre. Cette année, il s’invite à Bruxelles le temps d’une soirée pour favoriser la rencontre entre locaux et internationaux à Bruxelles. La fête se terminera même avec un petit-déjeuner ! Rendez-vous donc en tenue colorée au Bazaar Brussels ce soir dès 22 h 30.

Les 10 ans de Ras El Hanout

À l’occasion de ses 10 ans, l’ASBL bruxelloise Ras El Hanout organise une soirée-spectacle exceptionnelle pour célébrer la culture qui enrichit. Au programme : un best of des spectacles de cette saison (slam et théâtre) et, en tête d’affiche, le nouveau spectacle de l’humoriste français Haroun. La soirée se déroulera au centre culturel d’Uccle ce dimanche, de 18 h à 22 h.