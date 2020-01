Après avoir illuminé nos communes et nos maisons, les sapins peuvent être collectés par Bruxelles-Propreté ou recyclés maison.

Les Plaisirs d’hiver ont fermé leurs portes. Les galettes ont désigné leurs rois et leurs reines. Les enfants ont repris le chemin de l’école, les adultes celui des bureaux. C’est officiel : la période des fêtes est derrière nous. Arrive donc le moment tant redouté de ranger les décorations de Noël. Les boules et les guirlandes se retrouveront probablement dans une caisse à la cave ou au grenier. Idem pour les chaussons et les (magnifiques) pulls de Noël, qui devront attendre quelques mois avant de revoir la lumière du jour. Élément central de la déco de Noël, le sapin, lui, risque d’être un peu plus compliqué à ranger. De nombreuses options s’offrent toutefois à vous, que vous souhaitiez vous en débarrasser ou que vous préfériez le recycler afin de faire durer encore un peu la magie des fêtes. Compost, bain de pieds ou bois de chauffage, le roi des forêts peut être réutilisé de nombreuses façons, parfois insoupçonnées.

Pour vous, La DH fait le tri et rappelle les règles à suivre pour bien jeter son sapin ou lui donner une deuxième vie.

Jeter votre sapin naturel

Vous débarrassez de votre sapin naturel est plutôt facile : Bruxelles-Propreté les collecte durant tout le mois de janvier. Et pour cause, l’obligation du tri des déchets s’applique aussi aux sapins de Noël. Les agents de l’ABP le récupéreront en même temps que vos déchets de jardin (pas de panique, si vous avez oublié quand ils passent par chez vous : le calendrier de collecte est disponible sur www.bruxelles-proprete.be et sur l’appli Recycle). Pour cela, vous n’avez qu’à le déposer sur le trottoir le jour de la collecte, sans son pot et ses décorations. Seul le croisillon en bois ne doit pas être retiré. Les sapins seront acheminés à Bruxelles-Compost pour y être recyclés en compost qui, en raison de son acidité élevée, sera mélangé à du compost d’autres origines. Notons cependant que le compost de sapin est particulièrement indiqué pour des arbustes à fleurs tels que le rhododendron, qui a besoin d’acidité pour "s’exprimer". Autre possibilité : déposer votre sapin dans le Recypark bruxellois le plus proche de chez vous.

Quid des sapins artificiels ?

Moins écologiques, les sapins artificiels sont encore nombreux dans les logements. Pas d’odeur ni d’aiguilles partout dans le salon, certains préfèrent la tranquillité. Ils présentent également l’avantage de pouvoir être réutilisés d’année en année. Si le vôtre se fait vieux et qu’il est temps de s’en séparer, pas question de le déposer sur le trottoir. Un sapin de Noël artificiel n’étant pas compostable, il est considéré comme un encombrant ménager. Bruxelles-Propreté vous invite ainsi à le déposer dans un recypark. S’il n’est pas trop volumineux, vous pouvez également faire appel au service de collecte des encombrants à domicile.

Et pourquoi pas le recycler chez soi ?

La Région bruxelloise se charge de recycler les sapins collectés par Bruxelles-Propreté. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire vous-même. Si vous faites partie des chanceux à avoir un jardin dans la capitale, vous pouvez y replanter votre sapin en pot pour le réutiliser dans un an. Plantez-le un jour sans gelée et veillez à humidifier la motte ainsi qu’à ajouter du terreau. Autre option : le transformer en compost. Si vous avez des plantes, ne jetez pas les aiguilles tombées. Déposées au pied d’hortensias ou de rhododendrons, elles les garderont au frais et ralentiront la poussée des mauvaises herbes. Et parce que les plantes ne sont pas les seules à mériter un peu de douceur, faites-vous couler un bain de pieds et ajoutez-y les aiguilles. Vos pieds vous diront merci. Les aiguilles peuvent également servir à aromatiser vos plats. Elles constituent en outre un bon allume-feu. Le bois de sapin n’est peut-être pas le meilleur bois de chauffage mais tant qu’à en avoir, autant s’en servir. D’autant qu’il laissera une odeur agréable dans votre maison.