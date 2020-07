Il va faire chaud, très chaud ce week-end. L'occasion idéale de profiter des aménagements réalisés dans le cadre du projet régional "Bruxelles en vacances". Durant tout l'été, les Bruxellois peuvent ainsi profiter de 46 projets locaux répartis sur l'ensemble de la Région.explique la ministre de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen). Espaces de rencontre, aires de jeux sécurisées pour les enfants, verdurisation des quartiers, etc. De nombreux projets - petits ou plus grands - ont pu voir le jour grâce aux 400 000 euros débloqués par la Région. Focus sur trois projets originaux, à la Porte de Hal, à Molenbeek et Ganshoren.

La plage de la Porte de Hal

Pas de Bruxelles-les-Bains cette année, mais les Bruxellois peuvent toutefois se prélasser sur la plage situé en haut de la Porte de Hal, direction rond-point Louise. Le projet, porté par le Foyer des jeunes des Marolles, propose également des animations musicales depuis un podium dressé face à la plage. Les badauds peuvent se sustenter au bar qui propose de la nourriture du monde. Un stand de réparation de vélos est également prévu pour les cyclistes.

© Ennio C.



Molenbeek : La rue Picard rendue aux habitants

Les Molenbeekois peuvent profiter tout l'été de la rue Picard libérée des voitures, sur le tronçon compris entre le boulevard du Jubilé et la rue Vanderstichelen. L'initiative a été organisée par l'association FilterCaféFiltré, avec le soutien de Bike for Brussels. L'occasion pour les riverains de se rencontrer et de profiter de transats et de jeux pour enfants. Les plus jeunes peuvent également s'adonner aux joies de la peinture sur le bitume habituellement monopolisé par les voitures. Un peu plus loin, des activités d’appropriation de l’espace public et de promotion de l'usage du vélo sont organisées sur le parvis Saint-Jean-Baptiste et dans la rue Sainte-Marie, ainsi qu'aux alentours du Parc Bonnevie.

© Ennio C.



Ambiance "cosy" à Ganshoren

Jusqu'au 19 septembre, la place Guido Gezelle à Ganshoren est 100% piétonne : végétation, tente suspendue, agora, transats et fanions viennent égayer la commune. Un tas d'activités s'y dérouleront durant ce mois d'août. Le 7 août, de 14h à 20h, les plus jeunes pourront profiter d'un basketball gonflable. Des cours de danses seront organisés de 17h à 18h. Des échanges de livres seront organisés le 14 août à partir de 18h30. Les enfants pourront profiter de contes d'été le 18 août de 11h à 13h30.

Retrouvez le programme complet sur www.ganshoren.be

© Ennio C.



Retrouvez les 46 projets sélectionnés sur le site de Bruxelles Mobilité.