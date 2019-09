Avocats.be, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, a dénoncé vendredi les difficultés majeures actuelles pour joindre l'Office des étrangers par téléphone, situation qui s'enliserait depuis son déménagement de novembre 2018.

L'ordre a écrit en janvier 2019 et à nouveau le 23 septembre dernier à Maggie De Block, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, pour pointer le problème et ses conséquences afin qu'une solution soit trouvée. Il déplore n'avoir reçu aucune réponse. Dans son mémorandum rédigé à l'occasion des élections fédérales de mai dernier, l'ordre estimait nécessaire d'organiser un audit de cette administration.

Les avocats remarquent que cette situation est particulièrement dramatique en cette rentrée académique pour les candidats étudiants étrangers qui attendent toujours une réponse à leurs demandes de visa, parfois introduites il y a plus de trois mois. Ils signalent que le téléphone du service en charge de la délivrance de ces visas d'études sonne sans cesse occupé. De nombreuses écoles ne pourront plus maintenir les inscriptions au-delà du 30 septembre.

Dominique Ernould, la porte-parole de l'Office des Etrangers, concède que le service est saturé d'appels pour des renseignements sur l'avancement des dossiers, mais que tout est mis en oeuvre pour répondre au mieux à toutes les demandes en fonction des moyens en personnel. "C'est vrai qu'avec le déménagement - on est une grosse administration avec 900 personnes - on a eu des petits couacs au départ. (...) Il y a aussi des personnes qui quittent l'Office et ne sont pas remplacées. De plus, on travaille pendant l'été avec moins de personnes parce que tout le monde part à tour de rôle en vacances. Sur cette période, on a toujours plus de dossiers, notamment pour les visas étudiants, et on travaille avec moins de personnel."

L'Office a en conséquence fait valoir sur son site internet que les délais sont plus longs qu'annoncés. Elle détaille également la procédure, à savoir que les postes diplomatiques et consulaires belges peuvent délivrer un visa D sans consulter l'Office des étrangers sous 30 jours. Si des conditions ne sont pas remplies, ils transmettent ces dossiers plus compliqués par valise diplomatique à l'Office, qui se prononce au minimum 3 mois après l'introduction de la demande. L'Office conseille dès lors sur son site d'introduire la demande avant le mois de mai pour la rentrée académique suivante. "Souvent, des gens pensent qu'en introduisant leur dossier en juillet, ils pourront commencer en septembre, mais si ce dossier doit être vérifié par l'Office des étrangers, c'est tout simplement impossible", souligne Dominique Ernould. Elle remarque plus largement que certains programmes d'échanges établis pour étudiants clôturent parfois la période d'inscription en janvier pour la rentrée académique suivante.

Dominique Ernould précise que l'Office comptait quelque 600 demandes en janvier dernier, environ 240 en février, 286 en mars, 225 en avril, 666 en mai, 1.887 en juin, 3.735 en juillet et même encore 3.057 en août pour la rentrée académique de septembre, soit un total de 10.745 dossiers. entre janvier et août 2018, 9.014 demandes de visas études avaient été introduites sur la même période l'an dernier.